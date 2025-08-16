Adana’da İki Araç Alev Aldı

ADANA’DA KAZA SONRASI ALEV ALAN ARAÇLAR

Adana’da meydana gelen kazada, iki araç alev aldı ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sürücüsü ve plakası bilinmeyen bir otomobil, merkez Seyhan ilçesindeki Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda park halindeki minibüse çarptı.

KAZADA YARALANAN OLMADI

Kaza sonrasında yaralananın olmadığı bildirildi. Fakat çarpmanın etkisiyle otomobil ve minibüs alev aldı. Olayın ardından anında ihbar yapılması üzerine itfaiye ile sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI SÖNDÜRDÜ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü. Bu yangın sonucunda her iki araçta önemli derecede hasar meydana geldi.