Haberler

Adana’da İki Araç Alev Aldı

ADANA’DA KAZA SONRASI ALEV ALAN ARAÇLAR

Adana’da meydana gelen kazada, iki araç alev aldı ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sürücüsü ve plakası bilinmeyen bir otomobil, merkez Seyhan ilçesindeki Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda park halindeki minibüse çarptı.

KAZADA YARALANAN OLMADI

Kaza sonrasında yaralananın olmadığı bildirildi. Fakat çarpmanın etkisiyle otomobil ve minibüs alev aldı. Olayın ardından anında ihbar yapılması üzerine itfaiye ile sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI SÖNDÜRDÜ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü. Bu yangın sonucunda her iki araçta önemli derecede hasar meydana geldi.

ÖNEMLİ

Haberler

Fitch, Türkiye İçin Faiz Tahmininde Bulundu

Fitch, Türkiye Merkez Bankası'nın yılsonuna kadar faiz oranını 800 baz puan indirerek %35'e çekmesini bekliyor.
Haberler

Aydın’ın Kuru İncir Rekoltesi Değerlendirildi

Kuru incir sezonu açılırken, Aydın Tarım İl Müdürlüğü rekolte değerlendirme toplantısı yaptı. Bu yılki rekoltenin geçen yılla benzer olduğu vurgulandı, iklim koşulları ele alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.