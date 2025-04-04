Adana’da İki Arkadaş Yangın Çıkardı

KUNDAKLAMA OLAYI ADANA’DA GERÇEKLEŞTİ

Adana’da, iki arkadaş bir kadın esnafın iş yerini borcunu ödemediği iddiasıyla benzin dökerek ateşe verdi. Bu kundaklama olayı sonucunda kadın esnafın iş yerinin yanı sıra iki farklı dükkan ve bir otomobil zarar gördü. Polis ekipleri, kaçan iki şüpheliyi yakalayarak tutukladı. Olay, 10 gün önce saat 02.30 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Metal Sanayi İşleri Sitesi’nde gerçekleşti.

YANGININ MAĞDURLARI VE İTFAİYE MÜDAHALESİ

Edinilen bilgilere göre, Esra H.’ye ait hırdavat dükkanında çıkan yangın, kısa sürede çevredeki iki oto tamirci dükkanı ile park halindeki bir otomobile sıçradı. Alevleri fark eden çevredekiler durumu hemen itfaiye ve polise bildirdi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık üç saat süren müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı, ancak hırdavat dükkanı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Diğer iş yerlerinde ve otomobilde ise maddi zarar oluştu.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

İş yerinin tamamen yanmasına neden olan olayla ilgili polis detaylı bir çalışma yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin benzinle kundaklandığını tespit etti. Şüphelilerin olay anındaki kaçışını güvenlik kameralarından gören polis, kısa sürede kimliklerini belirledi. İş yerinde alacakları bulunan A.A. (19) ve M.A. (22) isimli şüphelilerin, Ceyhan ilçesinde saklandığını belirleyen polis, bu adrese teknik ve fiziki takiple operasyon düzenledi ve iki şüpheliyi yakaladı.

İFADELER VE TUTUKLAMA SÜRECİ

Emniyette alınan ifadelerinde, şüpheliler iş yerini kundaklama suçunu kabul ederken, Esra H.’den alacaklarını tahsil edemedikleri için bu eylemi gerçekleştirdiklerini açıkladı. Adliyeye sevk edilen her iki şüpheli, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.