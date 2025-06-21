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Adana’da İki Kardeş Sulama Kanalında

İKİ KARDEŞ SU KANALINDA TEHLİKELİ ANLAR YAŞADI

Adana’nın Yüreğir ilçesindeki bir sulama kanalında yaşanan olayda, iki kardeşten biri kayboldu. Olay, 11 yaşındaki Suriye uyruklu Feryat Nasır’ın oyun oynarken suya düşürdüğü bisikletini kurtarmak için sulama kanalına girmesiyle başladı. Kardeşi 13 yaşındaki Beşir Nasır, Feryat’ın suda çırpındığını görünce hemen suya atladı.

VATANDAŞLAR ANINDA MÜDAHALE ETTİ

Beşir, sulama kanalında çırpınarak yardım isteyen kardeşine ulaşmaya çalıştı. Bu sırada, olay yerinde bulunan çevre sakinleri Beşir’i kurtarmayı başardı. Ancak, Feryat akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Durumun aciliyeti nedeniyle hemen ihbar yapıldı ve olay yerine polis, sağlık ekipleri ve Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Cankur ekipleri yönlendirildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI GECİKTİ

Ekipler, sulama kanalında kaybolan çocuğu bulmak için arama çalışmalarına başladı. Ancak, havanın kararması sebebiyle gece saatlerinde bu çalışmalara ara verildi. Aramalar, sabahın ilk ışıklarıyla tekrar devam edecek.

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