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Adana’da İki Kaza Oldu. Üç Yaralı

İKİ KAZADA ÜÇ YARALI

Adana’da yaşanan iki farklı kaza sonucu 2’si ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Kaza anları ise saniye saniye kaydedildi. İlk kaza Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu olay gerçekleşti. Motosiklet, çarpışmanın ardından yoldan çıkarak bir evin bahçesine girip devrildi. Devrilmeyle birlikte motosiklette bulunan iki kişi yere savrularak metreselere sürüklendi. İki kişinin ağır yaralandığı bu kaza anı kameralar tarafından kaydedildi. çevredeki vatandaşlar hemen yaralıların yardımına koştu ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının kritik olduğu öğrenildi.

DİKKATSİZLİK KAZAYA YOL AÇTI

İkinci kaza Seyhan ilçesi Obalar Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki bir aracın sürücüsü dikkatsizce kapıyı açınca, o sırada seyir halindeki motosikletli sürücü kapıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye götürüldü. Bu anlar da anbean kaydedildi. Her iki kaza ile ilgili polis inceleme başlattı.

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