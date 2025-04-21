Adana’da İki Kişi Bıçakla Yaralandı

ADANA’DA BIR OLAY YAŞANDI

Adana’da henüz nedeni belirlenemeyen bir olayda iki kişinin bıçaklanarak yaralandığı bildiriliyor. Yaralılardan biri olan 24 yaşındaki genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olay, Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi’nde gerçekleşti.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDEKİ YARALILARI BULDU

Gece saatlerinde yapılan ihbar üzerine bölgeye hemen giden polis ekipleri, bıçakla yaralanmış Mehmet Ayaz (24) ile kimliği henüz belirlenmeyen bir diğer yaralıyı yerde kanlar içinde buldu. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı tespit edilen Ayaz, olay yerinde yaşamını yitirirken, diğer yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayın nasıl yaşandığı; henüz bilinmezken, polis ekipleri bölgede incelemelere başladı. Soruşturma sürüyor.