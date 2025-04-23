Adana’da İki Kişiyi Öldüren Zanlı, İntihar Etti

ADANA’DA KANLI OLAY

Adana’nın Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’nde bulunan bir apartman dairesinde meydana gelen silahlı kavga sonucunda iki kişi yaşamını yitirdi. Olay ihbarının yapılmasının ardından, polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Ekiplerin daireye girmesiyle birlikte, Abdülhakim Demirbaş (20) ve Mesut Savuran’ın (37) tabancayla öldüğünü belirlediler.

ŞÜPHELİYİ BELİRLEME ÇALIŞMALARI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısının Mehmet Eser (22) olduğunu tespit etti. Şüphelinin Reşatbey Mahallesi’ndeki bir apartmanda saklandığı saptandı. Bu bilgiyi değerlendirerek, ekipler operasyon hazırlıklarına başladı. Düzgün bir planla baskın düzenleyen ekipler, şüphelinin kaçmaya çalıştığını öğrendi. Mehmet Eser, çıktığı binanın damında intihar etti.

CENAZE İŞLEMLERİ

Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından, intihar eden Mehmet Eser’in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili araştırmalar sürüyor.