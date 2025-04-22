Adana’da İki Kişiyi Öldüren Zanlı İntihar Etti

ADANA’DA KATİL ZANLISININ İNTİHARI

Adana’da bir apartman dairesinde iki kişinin silahla hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayın ardından, kaçan zanlı başka bir binanın damında intihar ediyor. Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’ndeki dairede meydana gelen silahlı kavga ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler, daireye girmeleriyle birlikte Abdülhakim Demirbaş (20) ve Mesut Savuran’ın (37) tabancayla öldüğünü tespit ediyor.

KATİL ZANLISI BELİRLENİYOR

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları geniş çaplı çalışmalar sonucunda katil zanlısının Mehmet Eser (22) olduğunu saptıyor. Şüphelinin Reşatbey Mahallesi’ndeki bir apartmanda saklandığını öğrenen ekipler, bu binaya baskın düzenliyor. Operasyon sırasında, zanlı Mehmet Eser kaçmaya çalışırken çıktığı apartman damında tabancayla intihar ediyor.

OLAY YERİ ÇALIŞMALARI VE CENAZE İŞLEMLERİ

Olay yerindeki çalışmalarını tamamlayan ekipler, Eser’in cenazesini Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüyor. Bu trajik olay, Adana’da huzursuz edici bir atmosfer oluşturuyor.