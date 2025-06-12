Adana’da İki Şüpheli Yakalandı

İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Adana’nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 33 yaşındaki Barış Yılmaz, aracına binmek üzereyken kimliği belirsiz iki maskeli kişi tarafından öldürüldü. Olay, Namık Kemal Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı’nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, fırında çalışan Yılmaz, otomobiline binmek üzereyken silahlı saldırıya uğradı ve ağır yaralandı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Saldırının ardından durumu haber alan sağlık ekipleri, bölgeye ambulansla hızlıca ulaştı. Yılmaz, Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayetle ilgili şüphelilerin tespiti için Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı ve şüphelilerin kimlikleri belirlendi.

Elde edilen bilgilere göre, saldırganların 26 yaşındaki R.Ü. ve 24 yaşındaki yabancı uyruklu A.A. olduğu tespit edildi. Polis, şüphelilerin saklandığı yeri belirleyerek operasyon düzenledi ve her ikisini de yakaladı. Emniyette verdikleri ifadelerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Ölen Yılmaz ile şüpheliler arasında yaşanan bir ticari anlaşmazlık nedeniyle küfürleşme olduğu ve bu sebeple eylemin intikam amaçlı gerçekleştirildiği bildirildi.