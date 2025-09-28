Adana’da İklime Dirençli Ormancılık Projesi Hayata Geçti

İKLİME DİRENÇLİ ORMANCILIK PROJESİ’YLE YENİ DESTEKLER

Adana Orman Bölge Müdürlüğü, “İklime Dirençli Ormancılık Projesi” çerçevesinde 9 orman köyünde 13 kişiye hamur yoğurma makinesi, üzüm ve nar sıkma ile çapa makinası sağladı. 2023 yılında hayata geçen projenin temel amacı, iklim değişikliğinin artan risklerine karşı orman yangınlarını önlemek ve orman direncini artırmak. Aynı zamanda demografik, peyzaj ve iklim değişiklikleri sebebiyle artan büyük zarara yol açan orman yangınları riskine karşı kurumsal kapasiteleri de güçlendiriyor. Projenin uygulama süresi ise 5 yıl olarak belirlendi.

TEKNOLOJİK DESTEKLER ORMAN KÖYLERİNE ULAŞTI

Bu kapsamda, Adana Orman Bölge Müdürlüğü Feke ilçesinde yer alan 9 orman köyünde toplam 13 kişiye hibe olarak hamur yoğurma makinesi, üzüm ve nar sıkma ile çapa makinası verildi. Feke Kaymakamı Feyza Yılmaz ve Feke Orman İşletme Müdürü Mustafa Çelen’in katılımlarıyla gerçekleştirilen bu dağıtım, yerel halkın ekonomik açıdan desteklenmesini amaçlıyor. Orman köylerinde verilen bu destekler, hem tarımsal faaliyetlerin gelişmesine katkı sağlıyor hem de iklim değişikliğine karşı direnci artırıyor.