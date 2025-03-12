Adana’da İmam, Köyde Gönüllere Dokundu

CAMİYE GELMEYİ SAĞLIYOR

Adana’da, atandığı köyde hem mahalle sakinlerini hem de çocukları camiye çekmeyi başaran imam Muhammed Doğaç, yaşlı bir çiftin yanı sıra iki engellinin evlerini yenileyerek büyük bir sevgi örneği sergiliyor. Dört yıl önce Feke’nin Akoluk Mahallesi’ne imam-hatip olarak atanan Doğaç ve eşi, köydeki tüm insanlara yardımcı olmaktadır. Öncelikle camide bir oyuncak market ve kıyafet-kırtasiye reyonu açarak, çocuklara pamuk şeker dağıtıp çeşitli yarışmalar düzenleyerek onların camiye gelmesine katkı sağlıyor. Bununla birlikte, köydeki ihtiyaç sahibi ailelere de yardım eli uzatan Doğaç, Ramazan ayında iki engelli ve bir yaşlı çiftin evlerini hayırseverlerden gelen destekle ve kendi işçilikleriyle yeniden düzenledi.

YENİ BİR YAŞAM ALANI

78 yaşındaki Menekşe Akoluk, eşiyle zor yaşam koşullarında bulunduğunu dile getirerek, “Benim hayatımı kurtardı. Mağara gibi yaşıyordum. ‘Arsama ev yapalım’ dedi, çok masraf olacağını düşündüm kabul etmedim. Sürekli tuvalette düşüyordum. Başlamak için tuvaleti değiştirmesiyle süreci başlattı. Mağara gibi bir evden güzel bir eve geçtik. Allah ondan razı olsun, evladımız gibi oldu” sözleriyle Doğaç’a olan minnetini ifade etti. Down sendromlu Savaş’ın annesi Fatma Yavuz da imamın evde yaptığı yeniliklerden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek dua ve teşekkür etti.

EKSİKLERİ GİDERİYOR

İmam Muhammed Doğaç, 2021 yılında köye geldiğinde cemaatin az olduğunu fark ettiğini belirterek, “Eşimle birlikte kapı kapı tüm evleri ziyaret ettik. O süreçte ihtiyaç sahiplerini belirledik. Cemaati camiye çekmek amacıyla oyuncak market ve kırtasiye hediyeleri hazırladık. Camimiz dolup taştı. Bu ziyaretler sırasında bir teyzenin evinin durumunun kötü olduğunu gördüm. Bir lavabo bahanesi ile evi baştan sona yeniledik. Boyası, altyapısı, elektrik ve su tesisatını tamamen yeniledik. Evin altı gözüküyordu, şimdi ev sıcak bir ortama dönüştü” diye konuştu.

İYİLİĞE VESİLE OLMAK

Köyde, engellilere sık sık destek verdiklerini belirten Doğaç, daha konforlu bir yaşam sürmeleri için hayırseverlerin yardımıyla çalışmalara hız verdiğini söyledi. “Hayırseverlerin desteği ve kendi imkanlarımızla ailelerimizin hayatına dokunduk. Sadece bu üç haneye değil, tüm hanelere ve öğrencilere destek olmaya gayret ediyoruz. Devletimiz bizi buraya yolladı ve biz de bu göreve layık olmak için çaba sarf ediyoruz. Biz sadece imam değiliz, burada herkesin hayatına dokunarak iyiliğe vesile olmaya çalışıyoruz” dedi.