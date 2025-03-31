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Adana’da İntihar Girişimiyle Protesto Tesebbüsü

PROTESTO AMAÇLI YAKILMA GİRİŞİMİ

Adana’da Mustafa O., İsrail’in Gazze’deki saldırılarını protesto etmek amacıyla ABD Konsolosluğu önünde üzerine benzin dökerek kendini yakmaya çalıştı. Aksine, polisin zamanında müdahalesiyle engellendi. Olay, akşam saatlerinde ABD’nin Yüreğir ilçesindeki Adana Konsolosluğu önünde gerçekleşti.

PSİKOLOJİK SORUNLAR ÖNE SÜRÜLÜYOR

Psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen Mustafa O., İsrail’in Gazze’de Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek için benzin dökerek kendini ateşe vermek istedi. Bölgedeki polis ekiplerinin anonslarının ardından itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis, Mustafa O.’nun elindeki çakmağı alarak onu etkisiz hale getirdi. Mustafa O., çakmağı ateşleyeceği sırada polisin müdahalesiyle durdurildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILIYOR

Mustafa O., Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken olayla ilgili gerekli soruşturma başlatıldı.

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