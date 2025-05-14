Adana’da İspirto İle Yangın Çıktı

ADANA’DA ŞİDDET OLAYI

Adana’nın Yüreğir ilçesinde eski eşinin üzerine ispirto döküp yaktığı iddia edilen sanığa 14 yıl hapis cezası verildi. Dava, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık T.D. ile taraf avukatları katıldı.

TARTIŞMANIN AYRINTILARI

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında 16 Ekim 2023’te Atakent Mahallesi’ndeki evde, aile içindeki bir meseleyi çözmek amacıyla bir araya gelen T.D. ile H.A’nın tartıştığını açıkladı. Savcı, T.D.’nin tartışma esnasında eski eşi H.A’nın üzerine ispirto döktüğünü ve ardından çakmakla ateşe verdiğini belirtti. Müşteki H.A’nın aldığı doktor raporuna göre, aldığı yaraların basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek kadar ciddi olduğunu ifade etti. T.D.’nin “Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istendi.

SANIKTAN SAVUNMA

Sanık T.D., hakkındaki suçlamaları reddetti ve “Olay, H.A’nın kendi kusurundan kaynaklı bir kazadır. Aleyhe olan hususları ve mütalaayı reddediyorum. Beraatimi talep ederim.” şeklinde konuştu. Müşteki H.A’nın avukatı ise sanıktan şikayetçi olduklarını duyurdu ve sanığın cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, T.D.’yi “Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.