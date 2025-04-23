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Adana’da İtfaiye, Tunahan’a Yardım Etti

ADANA’DA OYUNCAK HELİKOPTERİ KURTARILDI

Adana’nın Kozan ilçesi Tufanpaşa Mahallesi Çağatay Sokak’ta 10 yaşındaki Tunahan Yıldırım’ın oyuncak helikopteri bir ağaca takıldı. Olay sırasında çevrede bulunan bir vatandaş olan Osman Demir, durumu itibariyle itfaiye ekiplerine haber verdi.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNE MÜDAHALE ETTİ

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, ağaçta sıkışmış olan oyuncak helikopteri kurtarmak için merdiven kullandı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda helikopter güvenli bir şekilde yerinden alındı ve Tunahan’a teslim edildi. Tunahan, ekiplere yardım için teşekkürlerini sundu.

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