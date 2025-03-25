Adana’da İzinsiz Gösteriye Polis Müdahalesi

İZINSİZ GÖSTERİYE MÜDAHALE

Adana’da izinsiz gösteri yapan ve polisin uyarılarına kulak asmayan bir grup, çevik kuvvet ve TOMA ile dağıtıldı. Çukurova ilçesinin Turgut Özal Bulvarı’nda, Başkan Ekrem İmamoğlu’na destek veren kalabalık bir topluluk bir araya geldi. Toplanan grup, izinsiz yürüyüş ile ilgili çeşitli sloganlar atmaya başladı.

POLİSİN UYARILARI VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Adana Emniyet Müdürlüğü, izin alınmayan bu yürüyüş için yoğun güvenlik önlemleri aldı. Polis, gruba defalarca anons yaparak yürüyüş izni olmaması nedeniyle dağılmaları gerektiğini bildirdi. Ancak grup, polise direniş gösterip yürümek isteyince TOMA ve çevik kuvvet polisleri devreye girdi ve grubu dağıttı.