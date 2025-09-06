Adana’da Jandarma, Uyuşturucu Operasyonu Yaptı

ADANA’DA DÜZENLENEN OPERASYON

Adana’da jandarma ekipleri, bir konuta gerçekleştirdiği operasyonda 1 kilogram esrar ve ruhsatsız bir tabanca yakaladı. Yapılan operasyon sonucunda bir şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı, ardından cezaevine gönderildi.

UYUŞTURUCUNUN İZİNDEN

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yumurtalık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine karşı mücadele amacıyla bir konuta baskın düzenledi. Operasyon sırasında yapılan aramada, 1 kilogram esrar ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan C.D., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderilmeye karar verildi. Bu olay, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.