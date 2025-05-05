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Adana’da Kaçak 25 Bin Litre Akaryakıt

KAAKÇILIKLA MÜCADELE OPERASYONU

Adana’da bir asfalt üretim tesisinde 25 bin litre kadar kaçak akaryakıt ele geçirildi ve bu olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele amacıyla sahada bir çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin bu çalışması neticesinde Sarıçam ilçesinde yer alan bir asfalt üretim tesisi tespit edildi.

SAVCILIK TALİMATIYLA OPERASYON YAPILDI

Belirlenen lokasyona operasyon düzenlemek için savcılıktan izin alındı. Operasyon sonucunda bir kişinin gözaltına alındığı ve atık yağların kimyasal işlemlerle kaçak akaryakıt haline dönüştürüldüğü tespit edildi. İlgili tesiste gerçekleştirilen inceleme ve arama faaliyetlerinde toplamda 25 bin litre kaçak akaryakıt bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

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