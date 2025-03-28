Adana’da Kaçak Cep Telefonu Operasyonu

ADANA’DA GÜMRÜK KAÇAĞI CEP TELEFONU OPERASYONU

Adana’da gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda, piyasa değeri 1 milyon TL olan 51 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesinde yer alan bir işyerinde gümrük kaçağı cep telefonlarının bulunduğu bilgisine ulaştı.

OPERASYON DETAYLARI

Bunun üzerine, ekipler işyerine baskın düzenledi. Baskın sırasında toplamda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 51 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Ayrıca, kaçakçılıkla bağlantılı 2 şüpheli gözaltına alındı.