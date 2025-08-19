Haberler

Adana’da Kaçak İlaç Ele Geçirildi

ADANA’DA DÜZENLENEN OPERASYON

Adana’da, polisin gerçekleştirdiği bir operasyonda, kaçak satış yapılan ilaçlar ve tıbbi malzemeler ele geçirildi. Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ilaç satışı yapılan bir adresi tespit etti.

YAKALANAN ŞÜPHELİ VE ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda bir kişi yakalandı. Ekipler, 334 adet tıbbi ilaç ve 340 adet tıbbi malzeme ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü ve başlatılan adli sürecin devam ettiği bildirildi.

