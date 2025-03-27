Haberler

Adana’da Kaçak Sigara Operasyonu: 1 Tutuklama

ADANA’DA YAPILAN BASKIN

Adana’da gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda, piyasa değeri yaklaşık 14 milyon TL olan 4 milyon 125 bin adet doldurulmuş sigara ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı.

POLIS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 yaşındaki D.Ç.’nin il dışına doldurulmuş sigara götüreceği bilgisini aldıktan sonra harekete geçti. Ekipler şüpheliyi Yüreğir ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi’nde bulunan deposuna kadar takip etti.

SİGARA YÜKLENİRKEN BASILDI

Depoya giren D.Ç., aracına doldurulmuş sigaraları yüklediği sırada polis tarafından yakalandı. Yapılan baskında depoda 4 milyon 125 bin adet doldurulmuş sigara bulundu. Emniyette ifadesi alınan şüpheli, “Ucuz buldum, alıp depoladım. Daha sonra satacaktım” şeklinde ifade verdi. D.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Bilecik’te ‘İyilik’ Temalı Konferans Düzenlendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde "iyilik" temalı konferansta konuşan İl Müftüsü Ahmet Dilek, Ramazan'ın paylaşım ve bireysel arınma açısından büyük bir fırsat olduğunu ifade etti.
Haberler

Kadınlar İçin Girişimcilik Enerjisi Programı Başladı

SOCAR Türkiye, 'Girişimde Kadın Enerjisi' programıyla 50 kadına sekiz ay süresince girişimcilik eğitimi ve mentorluk sağlayarak ekonomik ve sosyal bağımsızlık kazandırmayı amaçlıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.