Adana’da Kaçak Sigara Operasyonu: 1 Tutuklama

ADANA’DA YAPILAN BASKIN

Adana’da gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda, piyasa değeri yaklaşık 14 milyon TL olan 4 milyon 125 bin adet doldurulmuş sigara ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı.

POLIS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 yaşındaki D.Ç.’nin il dışına doldurulmuş sigara götüreceği bilgisini aldıktan sonra harekete geçti. Ekipler şüpheliyi Yüreğir ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi’nde bulunan deposuna kadar takip etti.

SİGARA YÜKLENİRKEN BASILDI

Depoya giren D.Ç., aracına doldurulmuş sigaraları yüklediği sırada polis tarafından yakalandı. Yapılan baskında depoda 4 milyon 125 bin adet doldurulmuş sigara bulundu. Emniyette ifadesi alınan şüpheli, “Ucuz buldum, alıp depoladım. Daha sonra satacaktım” şeklinde ifade verdi. D.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.