Adana’da Kaçak Tütün ve Telefonlar Ele Geçirildi

ADANA’DA KAÇAK Tütün VE CEP TELEFONLARI ELE GEÇİRİLDİ

Adana’da gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda toplamda 1 ton kaçak tütün ve 200 adet cep telefonu ele geçirildi. Bu operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

KAÇAK ÜRÜN TAŞIYAN ARAÇLAR DURDURULDU

Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün taşıdığı belirlenen 2 tır ve 2 hafif ticari aracı durdurdu. Yapılan kontrollerde araçlarda kaçak 1 ton kıyılmış tütün ve 200 cep telefonu bulundu. Ekipler, bu durumda olan 4 sürücüyü gözaltına aldı.

ŞÜPHELİLERİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Gözaltına alınan şahıslar, emniyete götürüldü ve işlemleri halen devam ediyor.