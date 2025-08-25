Haberler

Adana’da Kaçak Ürünler Ele Geçirildi

ADANA’DA KAÇAK ÜRÜNLERİN ELE GEÇİRİLMESİ

Adana’da gerçekleştirilen bir operasyonda 12 milyon 410 bin adet gümrük kaçağı makaron ve 725 kilogram kaçak tütün ele geçiriliyor. Ayrıca, bu olayda 2 şüpheli tutuklanıyor.

OPERASYONUN DETAYLARI

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente gümrük kaçağı ürün taşıyan kişilere yönelik bir operasyon düzenliyor. Bu operasyonda, 12 milyon 410 bin makaron, 7 bin 690 paket sigara ve 725 kilogram tütün ele geçiriliyor.

ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Operasyonda toplamda 3 şüpheli yakalanıyor. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk ediliyor. Yapılan mahkeme sürecinde 2 şüpheli tutuklanırken, bir şüpheli serbest bırakılıyor.

