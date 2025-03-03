Adana’da Kaçakçılıkla Mücadelede Büyük Operasyon

KAÇAK Tütün VE SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Adana emniyetinin kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde gerçekleştirdiği operasyon sonucunda, bir ton tütün, 3 milyon adet makaron ve 8 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

YAPILAN ÇALIŞMALARIN DETAYLARI

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele amacıyla kentin birçok noktasında faaliyet gerçekleştirdi. Yapılan bu çalışmalarda, önemli miktarda kaçak ürün ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin operasyonunda yakalanan kaçak ürünlerle ilgili olarak 5 şüpheli, gözaltına alındı. Elde edilen sonuçlar, kaçakçılıkla ilgili yürütülen mücadelenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor.