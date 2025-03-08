Adana’da Kaçakçılıktan Aranan Kişi Yakalandı

ADANA’DA YAKALANAN HÜKÜMLÜ

Adana’da kaçakçılık ve hırsızlık suçlarından toplam 8 yıl hapis cezasıyla aranan bir şahıs yakalandı. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, gün içerisinde gerçekleştirdiği uygulamalar sırasında durumu şüpheli olan Tuncay S.’yi durdurdu.

SUÇ GEÇMİŞİ ORTAYA ÇIKTI

Yapılan Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulaması sonucunda, şahsın kaçakçılık suçundan 5 yıl ve hırsızlık suçundan ise 3 yıl 7 ay 21 gün hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Hemen kelepçe takılarak gözaltına alınan Tuncay S., polis merkezine götürüldü.

İŞLEMLER TAMAMLANDI

Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan hükümlü, daha sonra cezaevine teslim edildi. Adana’daki bu olay, kaçakçılık ve hırsızlık suçlarına karşı yürütülen mücadele kapsamında önemli bir gelişme olarak kaydedildi.