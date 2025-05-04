Adana’da Kadın Hafif Ticari Araçla Çarpıldı

YARALANAN KADININ DURUMU

Adana’da, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanma meydana geldi. Olaydan sonra sürücünün kaçması dikkat çekti. Kaza, dün sabah saat 10.00 civarında Yüreğir ilçesindeki Girne Bulvarı’nda gerçekleşti. Plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen hafif ticari araç, yolun karşısına geçmekte olan kadına çarptı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı, başka bir araçta bulunan kameraya yansıdı. Çarpma sonrasında sürücü olay yerinden hızla ayrılırken, çevredeki vatandaşlar durumu acil hizmet ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı. Ardından yaralı kadın, ambulans ile Yüreğir Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

SÜRÜCÜNÜN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA

Polis, kaçan sürücünün bulunması adına soruşturma başlattı. Olayın ardından güvenlik kameralarının incelenmesi, sürücünün kimliğinin belirlenmesi açısından önem taşıyor. Yaralı kadının sağlık durumu ise hastanede yapılan tedavi sonrası değerlendiriliyor.