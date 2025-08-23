Adana’da Kadın Kızını Kovaladı

ADANA’DA KADIN SİNİR KRİZİ GEÇİRİYOR

Adana’da yaşanan olayda, sinir krizi geçiren bir kadın, çocuğunu bıçakla kovaladı. Küçük kız, mahalle halkının desteğiyle motosikletle olay yerinden kaçırıldı ve olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi’nde öğle saatlerinde gerçekleşti. Henüz kimliği belirlenmeyen kadın, sinir krizi geçirerek kızını bıçakla takip etmeye başladı.

KÜÇÜK KIZA YARDIM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Korkan küçük kız, sokağa çıkarak çevredeki insanlardan yardım talep etti. Çığlıklarını duyan vatandaşlar hemen duruma müdahale etti. Araya giren bir kişi, kadının elindeki bıçağı almaya çalıştı. Ancak kadını sakinleştiremeyen adam, küçük kızı motosikletine bindirdi. Motorda, annesi tarafından saçından çekilmeye çalışılan kız, çevredekilerin müdahalesi sayesinde kurtarıldı ve motosikletle olay yerinden uzaklaştırıldı. Yaşanan tüm olaylar çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İLGİLİ KURUM İNCELEME BAŞLATTI

Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, görüntülerin sosyal medyaya yansımasının ardından konuyla ilgili araştırma başlattı. Yaralanma ya da daha fazla bir olay yaşanmaması için bölgede kamu güvenliği sağlanmaya çalışılıyor.