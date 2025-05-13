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Adana’da Kafatası Çöp Konteynerinde Bulundu

SÜPHELİ KAFATASI BULUNMASI 

Adana’nın Seyhan ilçesindeki bir çöp konteynerinde tespit edilen kafatasının, bir doktorun eşi tarafından atıldığı belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği, 10 Mayıs’ta Gürselpaşa Mahallesi Mavi Bulvar’daki konteynerde insan kafatası bulunmasıyla ilgili olarak araştırmalarını devam ettiriyor.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİYLE TESPİT 

Bölgede bulunan güvenlik kameralarının incelemesi sonucunda, kafatasının öğretmen G.I.S. (42) tarafından çöp poşetiyle konteynere atıldığı anlaşıldı. G.I.S.’in ifadesine başvurulduğunda, doktor kocası G.S’nin Van’da bir seminerde bulunduğunu ve evde bulundurduğu kafatasından rahatsızlık duyduğu için temizlik yaparken onu attığını söylediği belirtildi. G.S, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olduğu dönemde kafatasını eğitim amacıyla evde bulundurduğunu ifade etti.

ADLİ İŞLEM VE İNCELEME SÜRECİ 

G.S, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kafatası hakkında detaylı inceleme ise Adana Adli Tıp Kurumunda devam ediyor. Temizlik görevlisi İsa K., 10 Mayıs’ta çöp döktüğü konteynerde bulduğu kafatasını, gerekli kontroller için Adana Adli Tıp Kurumu’na aktarmıştı.

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