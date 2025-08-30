Adana’da Kafeye İki Kez Saldırı!

YENİDEN SİLAHLI SALDIRI GİRİŞİMİ

Adana’nın Kozan ilçesinde bir kafeye 3 gün arayla ikinci kez silahlı saldırı yapıldı. İlk olayda motosikletli iki kişi, iş yerine toplamda 6 el ateş etti. İkinci saldırıda ise beyaz bir otomobille gelen kişilerden biri, kafeye doğru 8 el ateş açtı. O an içeride bulunan müşteriler büyük bir panik yaşadı. Olay, Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak’ta bulunan Eva Black isimli kafede gerçekleşti. İddialara göre, 38 plakalı beyaz otomobille gelen 4 kişiden biri araçtan inerek iş yerinin kapısına doğru birden fazla ateş etti. Camların kırılması sonucu içeride oturanlar panik içinde dışarı fırladı. Şüpheli daha sonra araçla olay yerinden uzaklaşmadan bir el daha ateş etti. 8 el ateş edilmiş olan kafenin bulunduğu yere polis ekipleri yönlendirildi.

ÖNCEKİ SALDIRI VE PANİK HÂLİ

Polis, olay yerinde çok sayıda boş kovanı toplayarak inceleme yapmaya başladı. İş yeri, 3 hafta önce açılmasına rağmen 3 gün önce de benzer bir saldırıya uğramıştı. Gece gerçekleşen önceki olayda, kimliği belirsiz iki kişi motosikletle kafeye gelerek 6 el ateş etmişti. Arda arda olan bu silahlı saldırıların ardından, iş yeri sahibi ve çalışanlar, olay yerinde çekim yapan gazetecilere tehditkar bir tavır sergiledi. İş yeri sahibi muhabire, “İş yerimin fotoğrafını nasıl çekersin? Burası benim paralı işim, çekemezsin. Tek akıllı basın sen misin? Çekmeyeceksin” gibi sözler sarf etti. Polis ekipleri, kafe çevresinde incelemelerini sürdürürken iş yeri sahipleri arasında zaman zaman çatışmalar da yaşandı. Şüphelilerin aracının plakasını tespit eden polis, şahısları yakalamak amacıyla geniş kapsamlı bir çalışma başlattı.