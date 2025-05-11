Adana’da Kahvaltı Yüzünden Tartışma Yaşandı

OLAYIN GERÇEĞİ

Adana’da bir kişi, kahvaltı sırasında yaşanan bir tartışma sonucu eşini darbettiği için gözaltına alındı. Olayın detayları ise kameralara yansıdı. Edinilen bilgilere göre, olay Yüreğir ilçesinin Koza Mahallesi’nde meydana geldi. Mustafa K. ile eşi Hatice D. arasında çay koyma konusundan kaynaklanan bir tartışma çıktı. Tartışma hızla büyüyerek sokağa taştı.

TARTIŞMA BÜYÜYOR

Mustafa K., olay yerinden aracıyla uzaklaşmak isterken, eşi Hatice D. yanına gelerek tartışmayı sürdürdü. Bu durum üzerine Mustafa K., eşine şiddet uyguladı ve ardından aracıyla oradan ayrıldı. Bu anlar ise bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerin polis ekiplerine intikal etmesi üzerine Mustafa K. gözaltına alındı. Ancak, Hatice D.’nin eşine karşı şikayetçi olmaması nedeniyle, koca ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Bu olay, Adana’da yaşanan bir aile içi tartışmanın sonucunu göstermesi açısından dikkat çekiyor.