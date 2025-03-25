Adana’da Kahvehanede İki Kişi Öldürüldü

ADANA’DA ŞOK EDEN OLAY

Adana’da bir kahvehanede gerçekleşen olayda, iki arkadaş okey oynarken bir kişi tarafından tabanca ile vurularak hayata veda etti. Olay, saat 23.45 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Kiremithane mahallesindeki bir kahvehanede yaşandı. İddiaya göre, D.G isimli şahıs, kahvehaneye gelerek Ramazan Durak ve Erkan Savan’a henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tabanca ile defalarca ateş açtı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDILAR

Ramazan Durak ve Erkan Savan, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanarak kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan D.G, olayın ardından hızla bölgeden kaçtı. İhbarın yapılmasının ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Arkadaşları, yaralı olan Ramazan Durak ve Erkan Savan’ı hemen bölgedeki özel hastaneye götürdü. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen iki arkadaşın yaşamları kurtarılamadı.

ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi olaydan yaklaşık 15 dakika sonra yakın bir bölgede kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan D.G, emniyete götürüldü.