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Adana’da Kamyon Kazasında Sürücü Yaralandı

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KAZA SEMTTE MEYDANA GELDİ

Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Kızıllar Mahallesi Hayırkaşı mevkiinde bir kamyonun şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralı olarak kurtuldu. Olay, sahadan tomruk taşıyan N.Ö. idaresindeki 01 ANA 463 plakalı kamyonun sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle gerçekleşti.

SÜRÜCÜ VATANDAŞLAR TARAFINDAN KURTARILDI

Kamyon devrildiğinde sürücü araçta sıkıştı ve tomruklar etrafa savruldu. Neyse ki, çevredeki vatandaşlar hızlı bir şekilde müdahale ederek sıkışan sürücüyü çıkardı. Yaralı sürücü, daha sonra olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye sevk edildi. Kazaya ilişkin detaylı inceleme başlatıldığı bildirildi.

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