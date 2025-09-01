Adana’da Kamyon Şarampole Devrildi

ANAYASAL TEHLİKE: KAMYON ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Adana’nın Karaisalı ilçesinde bir kamyon şarampole devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Süleyman Şanlı’nın yönetimindeki plakası bilinmeyen kamyon, Hacımusalı Mahallesi’nde kontrolden çıkarak devrildi.

ÇAĞRI YAPILDI: EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayın ardından durum hemen yetkililere bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık hizmetleri, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kaza esnasında sürücünün eşi olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralı durumda olan sürücü ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.