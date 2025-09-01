Haberler

Adana’da Kamyon Şarampole Devrildi

ANAYASAL TEHLİKE: KAMYON ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Adana’nın Karaisalı ilçesinde bir kamyon şarampole devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Süleyman Şanlı’nın yönetimindeki plakası bilinmeyen kamyon, Hacımusalı Mahallesi’nde kontrolden çıkarak devrildi.

ÇAĞRI YAPILDI: EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayın ardından durum hemen yetkililere bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık hizmetleri, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kaza esnasında sürücünün eşi olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralı durumda olan sürücü ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Arsuz’da Yangın Kontrol Altına Alındı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde elektrik tellerinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Hızlı müdahale sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına başlandı.
Brezilyalı Kaleci Ederson İstanbul’a Geldi

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Brezilyalı kaleci Ederson, özel bir uçakla İstanbul'a ulaştı. Kulüp yetkilileri tarafından karşılanan Ederson, basına demeç vermeden havalimanından ayrıldı.

