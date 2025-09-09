Haberler

Adana’da Kamyonet Dereye Düştü

DEREYE DÜŞEN KAMYONETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Adana’nın Pozantı ilçesinde meydana gelen bir kazada bir kamyonet dereye düştü. A.K’nin kullandığı araç, Çamlıbel Mahallesi’nde sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu Üçoluk Köprüsü’nden Kapuz Deresi’ne düştü.

KAZA SONRASI ACİL YARDIM GELDİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri gönderildi. İtfaiye ekipleri, kamyonetten çıkardıkları A.K’yi ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ulaştırdı.

ÖNEMLİ

Haberler

Çanakkale’de Tır, Otomobile Çarptı, 1 Ölüm

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir tır ile otomobilin çarpışması sonucunda bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi de yaralandı. Olayla ilgili soruşturma açıldı.
Haberler

Eşi Yoga Eğitmeniyle Çalışıyor, Eleştirildi

Yağmur Atacan, eşi Pınar Altuğ'un yoga eğitmeniyle çalışmasına yönelik eleştirilere karşı çıkarak yaş ve güzellik anlayışının yenilenmesi gerektiğini vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.