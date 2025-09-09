Adana’da Kamyonet Dereye Düştü

DEREYE DÜŞEN KAMYONETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
Adana’nın Pozantı ilçesinde meydana gelen bir kazada bir kamyonet dereye düştü. A.K’nin kullandığı araç, Çamlıbel Mahallesi’nde sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu Üçoluk Köprüsü’nden Kapuz Deresi’ne düştü.
KAZA SONRASI ACİL YARDIM GELDİ
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri gönderildi. İtfaiye ekipleri, kamyonetten çıkardıkları A.K’yi ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ulaştırdı.