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Adana’da Kamyonet Sulama Kanalına Düştü

FECİ KAZA SONUCU ÜÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Adana’da meydana gelen üzücü bir olayda, kontrolden çıkan bir kamyonet sulama kanalına düştü. Olayda, baba Metin Yıldırım ve iki kızı Aylin Gül Yıldırım ile Selin Yıldırım boğularak yaşamını yitirdi. Kaza, dün saat 17.00 sularında merkez Seyhan ilçesine bağlı Mürseloğlu Mahallesi’nde gerçekleşti.

KAZA SONRASI ACİL YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kamyonetin sulama kanalına düştüğünü gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine hemen jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler, araçtan çıkardıkları baba Metin Yıldırım ve kızlarının yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından baba ve iki kızının cenazeleri, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili olarak soruşturma işlemleri başlatıldı. Olayın detayları ve nedenleri hakkında daha fazla bilgi edinmek amacıyla araştırmalar devam ediyor.

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