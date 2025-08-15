Haberler

Adana’da Kamyonet Yolcusu TIR’ı Tehdit Etti

OLAYIN GELİŞİMİ

Adana’da, otoyolda yol verme meselesi yüzünden TIR ile kamyonet sürücüleri arasında bir tartışma yaşandı. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda meydana gelen bu anlaşmazlık, iki sürücünün de sinirlenmesine yol açtı.

TEHDİT ANLARI CEP TELEFONUNA YANSIDI

Trafikte yaşanan tartışmanın ardından kamyonetteki yolcu, aniden araçtan inerek TIR sürücüsüne doğru koştu. Elinde bir balta bulunan bu kişi, TIR sürücüsüne tehditlerde bulundu. O sırada olayın yaşandığı yerde büyük bir trafik sıkışıklığı oluştu. Taraflar, tartışmanın sona ermesinin ardından bölgeden ayrıldı ve bu stresli anlar bir cep telefonuyla kaydedildi.

ÖNEMLİ

