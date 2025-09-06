Haberler

Adana’da Kamyonetten Biber Çaldılar

OLAYIN GERÇEĞİ

Adana’da, kırmızı ışıkta bekleyen bir kamyonetin kasasından kırmızı biber çalan bir anne ve iki çocuğu, güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Yüreğir ilçesinde bulunan Karataş Bulvarı’nın ışıklarında gerçekleşti.

KAMYONET GÖZLER ÖNÜNDE SOYULDU

İddiaya göre, ışıkta bekleyen kırmızı biber yüklü kamyoneti gören anne ve çocukları, brandayı kaldırarak kırmızı biberleri çalmaya başladı. O anlar, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından anbean kaydedildi. Kırmızı biberleri alan anne ve iki çocuğu, daha sonra olay yerinden hızla uzaklaştı.

ÖNEMLİ

Haberler

Xinhua, Azerbaycan Ve Ermenistan İle Anlaşma yaptı

Azerbaycan ve Ermenistan haber ajansları, bilgi alışverişi için anlaşmalar imzaladı. Bu anlaşmalar, 2025 Küresel Güney Medya Forumu kapsamında gerçekleştirildi.
Haberler

Y.D İstanbul’da Bulundu, Sağ

Eskişehir'de 3 gün boyunca kaybolan 18 yaşındaki Y.D., İstanbul'da bulundu. Aile tarafından yapılan kayıp başvurusu sonrası sağlık durumu iyi olarak rapor edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.