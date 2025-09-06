Adana’da Kamyonetten Biber Çaldılar

OLAYIN GERÇEĞİ

Adana’da, kırmızı ışıkta bekleyen bir kamyonetin kasasından kırmızı biber çalan bir anne ve iki çocuğu, güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Yüreğir ilçesinde bulunan Karataş Bulvarı’nın ışıklarında gerçekleşti.

KAMYONET GÖZLER ÖNÜNDE SOYULDU

İddiaya göre, ışıkta bekleyen kırmızı biber yüklü kamyoneti gören anne ve çocukları, brandayı kaldırarak kırmızı biberleri çalmaya başladı. O anlar, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından anbean kaydedildi. Kırmızı biberleri alan anne ve iki çocuğu, daha sonra olay yerinden hızla uzaklaştı.