Adana’da Kanalda Düşen Çocuk Öldü

OLAYDA HAYATINI KAYBEDEN ÇOCUK

Adana’da bir sulama kanalına düşen 11 yaşındaki çocuk, akıntı nedeniyle hayatını kaybetti. Küçük bireyin cesedi, olay yerinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta tespit edildi. Olay, Yüreğir ilçesindeki Levent Mahallesi Sümbül Caddesi civarında gerçekleşti.

SULAMADA KAYBOLDU

Edinilen bilgilere göre, Suriye uyruklu Feryat Nasır (11), oyun oynadığı sırada suya düşen bisikletini almak için sulama kanalına girdi. Ancak bir süre sonra akıntıya kapılan çocuk, gözlerden kayboldu. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve dalgıç ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yaptığı araştıralar sonucunda, talihsiz çocuğun cansız bedeni olay yerinden yaklaşık 3 kilometre uzaktaki kanal bölümünde bulundu.

CENAZE OTOPSİ İÇİN GÖTÜRÜLDÜ

Sudan çıkarılan Feryat Nasır’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna taşındı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.