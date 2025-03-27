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Adana’da Kar Maskeli 5 Kişi Yakalandı

Olayın Gerçekleştiği Yer ve Zaman

Adana’da, yüzleri kar maskeli beş kişi, sokak ortasında bir bireyi sopalarla öldüresiye dövüp ardından bir otomobille kaçtı. Bu olay, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi.

Şüphelilerin Eylemleri ve Yakalanmaları

Henüz bilinmeyen bir sebep yüzünden, kar maskeli şüpheliler, sokakta bir kişiyi yere yatırarak sert bir şekilde dövmeye başladı. Şahıslar, yere yatırdıkları bireyi tekmeleyerek darbetti ve sonrasında bir otomobile binip olay yerinden kaçtı. O anlar, çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Kaçan beş kişi, kısa bir süre içinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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