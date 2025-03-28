Adana’da Kar Maskeli Saldırgan Dehşeti

OTOMOBİL İLE GELEN MASKELİLER SALDIRDI

Gündüz saatlerinde Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde, kar maskeli beş kişi, bölgeye otomobille geldi. Saldırganlar, ismi henüz öğrenilemeyen bir erkeği tekme, yumruk ve sopalarla dövdü. Olayın ardından beş kişi, geldikleri araca binerek olay yerinden uzaklaştı.

ŞÜPHELİLER KISA SÜREDE YAKALANDI

Kaçan şüpheliler, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği’ne bağlı ekipler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan beş kişinin emniyetteki sorgusu hâlâ devam ediyor.