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Adana’da Kar Maskeli Saldırganlar Gözaltında

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OTOMOBİL İLE GELECEKLERİ GÜNDÜZ BASKINI YAPILDI

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde gündüz saatlerinde bir otomobil ile gelen kar maskeli beş kişi, bir erkeğe saldırarak onu tekme, yumruk ve sopalarla dövdü. Olayın ardından şüpheliler, geldikleri araca binerek hızlıca bölgeden ayrıldı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Kaçan şüpheliler, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği’ne bağlı ekipler tarafından tespit edilip yakalandı. Gözaltına alınan beş kişinin emniyetteki sorgulama süreci devam ediyor.

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