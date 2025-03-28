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Adana’da Kar Maskeli Saldırganlar Yakalandı

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OTOMOBİL İLE GELEN MASKELİ KİŞİLER SALDIRDI

Gündüz saatlerinde Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana gelen olayda, otomobil ile gelen kar maskeli beş kişi, ismi henüz öğrenilemeyen bir erkeği tekme, yumruk ve sopalarla dövdü. Saldırganlar, eylemlerinin ardından geldikleri otomobile binerek hızla bölgeden uzaklaştı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Kaçan şüpheliler, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği’ne bağlı ekipler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan beş şüphelinin emniyetteki sorguları devam ediyor.

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