Adana’da Kardeşler, Otobüs Şoförünü Yaraladı

ADANA’DA GÜZERGAH ANLAŞMAZLIĞIYLA BAĞLANTILI SALDIRI

Adana’nın Sarıçam ilçesinde, güzergah anlaşmazlığı yüzünden bir özel halk otobüsü şoförüne saldıran iki kardeş tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, olay dün akşam meydana geldi. Buruk hattındaki yeni toplu taşıma düzenlemesi nedeniyle özel halk otobüsü sürücüleri ile minibüs şoförleri arasında gerginlik oluştu.

TAŞ, SOPA VE TABANCA İLE SALDIRI

Dolmuş şoförü Gıyasettin S. (26) ve kardeşi Veysel S. (25), yakıt almakta olan özel halk otobüsü şoförü Oğuz Özdemir’i (26) taş, sopa ve tabancayla hedef alarak yaraladı. Özdemir, otobüse binerek kaçmaya çalıştığı sırada şüphelilerden biri tabancayla ateş açtı. Bu saldırı neticesinde bacağından yaralanan Özdemir, hastaneye sevk edildi.

ŞÜPHELİLER KISA SÜREDE YAKALANDI

Saldırıdan sonra kaçan iki kardeş, polis ekipleri tarafından kısa bir süre içerisinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. Başka bir olayda ise şüphelilerin bir halk otobüsünün önünü kesip kaldırım taşıyla camlarını kırdığı öğrenildi. Olay, iş yerindeki güvenlik ve araç içi kameraları tarafından kaydedildi.