Adana’da Karnaval, Ekonomik Hacim Yaratıyor

KARNAVALIN EKONOMİK HACMİ

Adana’da bu yıl, “Dünya Çocukları” temasıyla gerçekleştirilen 13’üncü Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, yaklaşık 7,5 milyar TL’lik bir ekonomik hacim oluşturdu. Karnaval, 4-13 Nisan tarihleri arasında düzenlendi ve Türkiye Kültür Yolu Festivali iş birliğiyle yüzlerce etkinlik sunulduken, 2 milyon 800 bin katılımcı bunları yerinde izledi. Yüz binlerce yerli ve yabancı turist, Adana’daki bu renkli festivale katıldı. Karnavalda, Adanalılar, Türkiye’nin dört bir yanından gelen karnaval gezginleri ve Ukrayna, Rusya, ABD, Japonya, İsveç, Letonya, Macaristan, Sri Lanka gibi birçok ülkeden gelen yabancı katılımcılar baharı coşkuyla karşıladı.

ÇOCUK ETKİNLİKLERİ HIZLA İLGİ GÖRÜYOR

Farklı aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların ve oyun alanlarının yer aldığı karnavalda en çok ilgi gören alanlar arasında çocuk etkinlikleri yer aldı. Çocukların ekranlardan farklı çizgi film karakterleri ile tanıştığı sahne gösterileri, panayır çadırları, tematik oyun alanları gibi birçok etkinlik karnavalda mevcut oldu. Ayrıca yapay zeka, felsefe, müzik ve resim gibi sanat eğitimleri, eğitici ve bilişsel etkinlikler katılımcılara sunuldu. Karnaval alanında düzenlenen karavan bölgesinde yüzlerce karavan yerini aldı ve binlerce kişi için kamp alanları kuruldu.

ÖZEL OYUN VE WEB ZİYARETİ

Karnavalda, 12 bin kişinin oynadığı ödüllü “Adana’yı Keşfet Puzzle Oyunu” ayrıca eğlenceli bir aktivite oldu. Karnavalın resmi web sitesi olan NisandaAdanada.com, etkinlik süresince 1,5 milyon kişi tarafından ziyaret edildi. Portakal Çiçeği Karnavalı’nın Adana ekonomisine sağladığı katkı ile şehir içi ve şehirler arası ulaşım ile diğer hizmet kalemleriyle birlikte toplamda yaklaşık 7,5 milyar TL’lik bir hacim oluşturduğu belirlendi.

KARNAVALIN ULUSLARARASI BOYUTU

Karnaval Komite Başkanı Ali Haydar Bozkurt, bu yıl 13’üncüsü düzenlenmiş olan “Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı”nın dostluk ve kardeşlik ortamını sağlama adına önemli bir misyon taşıdığını ve ekonomik anlamda hareketlilik sağladığını ifade etti. Bozkurt, “Karnavalın yerel olmaktan çıkıp ulusal ve uluslararası boyuta taşınması büyük bir turizm hareketliliği sağlıyor. Böylelikle ciddi bir ekonomik hacim oluşuyor. Karnaval, şu anda Adana’nın değil, tüm bölgenin tanıtımına yönelmiştir.” dedi. Ayrıca, Adana’nın gastronomi ve eğlence kenti olarak öne çıktığını vurguladı ve Adana halkının motivasyonunu artırarak esnaftan büyük işletmelere kadar geniş bir ekonomik hareketlilik sağlandığını belirtti. Bozkurt, “Portakal Çiçeği Karnavalı ekonomisi oluşmuştur. Tüm bunları yaparken ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratmak için çalışmalar gerçekleştiriyoruz.” ifadelerini kullandı.