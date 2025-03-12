Adana’da Katil Hala Firarda: 3 Yıl Sonra

Olayın Geçmişi ve Kurbanlar

Adana’da, kardeşinin eşi ve onun annesini yemek masasında iki çocuğunun gözleri önünde başlarından vurarak öldüren şüpheli, olayın üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen hala yakalanamadı. Olay, 31 Ocak 2022 tarihinde Seyhan ilçesinin Yenibaraj Mahallesi’nde bir apartmanın 1. katındaki dairede gerçekleşti. İddialara göre, Abdurrahman A. kardeşiyle evli olan Hüda Gün (39) ve annesi Naima Gün’ün (70) yaşadığı eve geldi. Burada Hüda ve Naime, yemek yerken Abdurrahman A. tarafından başlarından vurularak öldürüldü ve bu trajik durum, iki çocuğun gözleri önünde gerçekleşti. Olay sonrasında şüpheli kaçıp izini kaybettirdi.

Katilin Peşindeki Güçlü Soruşturma

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iki kadının katili olan Abdurrahman A.’yı yakalamak amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Ancak üzerinden geçen 3 yıla rağmen herhangi bir sonuca ulaşmak mümkün olmadı. Şüphelinin İstanbul’a gittiği belirlendi, fakat nereye gittiği konusunda bilgi edinilemedi ve izini kaybettirdiği öğrenildi.