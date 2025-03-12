Haberler

Adana’da Katil Hala Firarda: 3 Yıl Sonra

Olayın Geçmişi ve Kurbanlar

Adana’da, kardeşinin eşi ve onun annesini yemek masasında iki çocuğunun gözleri önünde başlarından vurarak öldüren şüpheli, olayın üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen hala yakalanamadı. Olay, 31 Ocak 2022 tarihinde Seyhan ilçesinin Yenibaraj Mahallesi’nde bir apartmanın 1. katındaki dairede gerçekleşti. İddialara göre, Abdurrahman A. kardeşiyle evli olan Hüda Gün (39) ve annesi Naima Gün’ün (70) yaşadığı eve geldi. Burada Hüda ve Naime, yemek yerken Abdurrahman A. tarafından başlarından vurularak öldürüldü ve bu trajik durum, iki çocuğun gözleri önünde gerçekleşti. Olay sonrasında şüpheli kaçıp izini kaybettirdi.

Katilin Peşindeki Güçlü Soruşturma

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iki kadının katili olan Abdurrahman A.’yı yakalamak amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Ancak üzerinden geçen 3 yıla rağmen herhangi bir sonuca ulaşmak mümkün olmadı. Şüphelinin İstanbul’a gittiği belirlendi, fakat nereye gittiği konusunda bilgi edinilemedi ve izini kaybettirdiği öğrenildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Denizli’de Baba Katili Oğul Tutuklandı

Denizli'de 39 yaşındaki Efrahim Göksu, babası Halil'in hayatına son vererek cinayeti itiraf etti. Olay sonrası tutuklanan oğul, psikolojik sorunlar yaşadığı belirtildi.
Haberler

Denizli’de Gençler Arasında Cinayetle Sonuçlanan Kavga

Pamukkale'de bir tartışma sonrası bıçaklı kavga meydana geldi. 19 yaşındaki Alperen Karaca hayatını kaybederken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.