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Adana’da Katil Zanlısı İntihar Etti

ADANA’DA KATİL ZANLISININ İNTİHARI

Adana’da bir apartman dairesinde gerçekleştirdiği silahlı saldırıda iki kişiyi öldüren zanlı, saklandığı başka bir binanın damında intihar etti. Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde meydana gelen silahlı kavga ihbarı üzerine, olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Daireye giren ekipler, Abdülhakim Demirbaş (20) ile Mesut Savuran’ın (37) tabancayla yaşamını yitirdiğini doğruladı.

CİNAYET BÜRO EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Olayın araştırması genişleyerek devam etti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayeti işleyen kişinin Mehmet Eser (22) olduğunu tespit etti. Zanlının Reşatbey Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda bulunduğunu öğrenen ekipler, bu binaya operasyon düzenlemeye karar verdi. Ancak baskın sırasında kaçmaya çalışan Mehmet Eser, çıktığı apartmanın damında tabancasıyla intihar etti. Olay yeri incelemeleri tamamlandıktan sonra Eser’in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna transfer edildi.

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