Adana’da Katil Zanlısı İntihar Etti

Olayın Gelişimi

Adana’da bir apartman dairesinde iki kişinin tabancayla öldürülmesi geri planda katil zanlısının intiharı ile sonuçlandı. Seyhan ilçesindeki Gürselpaşa Mahallesi’nde olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, daireye girdiklerinde Abdülhakim Demirbaş (20) ve Mesut Savuran’ın (37) tabancayla hayatını kaybettiğini tespit etti.

Katil Zanlısının Tespiti

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, araştırmalarını derinleştirerek katil zanlısının Mehmet Eser (22) olduğunu belirledi. Ekipler, zanlının Reşatbey Mahallesi’ndeki bir başka apartmanda saklandığını saptadı ve bu binaya operasyon düzenledi.

İntihar Olayı

Baskın sırasında Mehmet Eser, polis ekiplerinden kaçmaya çalışarak çıktığı apartman damında tabancayla intihar etti. Olay yerindeki çalışmaların ardından Eser’in cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.