Adana’da Kavga, İbrahim O. Yaralandı

OLAYIN GERÇEĞİ

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde, halı saha maçında yaşanan bir kavga sonucunda İbrahim O., başına taşla vurulması nedeniyle ağır yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Gökmenler Mahallesi’ndeki halı sahada gerçekleşti. Maçta mücadele eden gençler arasında sebebi bilinmeyen bir nedenle bir tartışma patlak verdi. Bu sırada, maçı kenardan izleyen Y.B., İbrahim O.’nun başına taş fırlatarak yaraladı.

TEDAVİ SÜRECİ

Yaralanan İbrahim O., özel bir araçla Feke Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, durumu ciddileşen İbrahim O., Kozan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi ve sonrasında Adana Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. İbrahim O.’nun hayati tehlikesinin bulunduğu bildiriliyor.

JANDARMA ÇALIŞMASI

Olay sonrası kaçan Y.B.’yi yakalamak amacıyla jandarma ekipleri harekete geçti ve arama çalışmalarını sürdürüyor. Olayın detayları ve tarafların ifadeleri inceleniyor.