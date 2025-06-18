Adana’da Kavga, Kardeşin Ölümüne Neden Oldu

ADANA’DA SOKAK KAVGASI ACILI SONUCU

Adana’da gerçekleşen bir sokak kavgası, haftalar sonra dramatik bir şekilde sona erdi. Olay, bir tartışmanın ardından evin önüne gelen kişilerden biri, hedefteki kişi sanılarak kardeşini başından vurmasıyla gelişti. Ağır yaralanan 24 yaşındaki Hüseyin Daş, 58 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olayın ardından yakalanan 6 şüpheliden 5’i tutuklandı.

OLAYIN DETAYLARI

Kavga, 18 Nisan saat 23.30 civarında merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi’nde meydana geldi. Halil Daş ile husumetli olduğu Haşim E. ve yanındaki 5 kişi arasında sokakta bir tartışma başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirine saldırdı ve hemen ardından dağıldı. Ancak bir süre sonra Haşim E. ve arkadaşları Halil Daş’ın evinin bulunduğu sokağa geri döndü. Kapının önünde bulunan Hüseyin Daş’ı Halil sanan Haşim E., belindeki tabancayı çıkararak ateş açtı. Başına isabet eden kurşunla yere yığılan Hüseyin, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Silah sesleri üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Ambulansla şehir hastanesine kaldırılan genç, yoğun bakımda geçen 58 günün ardından yaşamını yitirdi. Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından geniş bir çalışma yapıldı. Polis, şüphelilerin saklandığı yerleri tespit ederek operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda cinayet zanlısı Haşim E. ile birlikte 6 şüpheli yakalanırken, bir kalaşnikof tüfek de ele geçirildi. Emniyette susma hakkını kullanan bazı şüpheliler suçlamaları kabul etmedi. Fakat toplanan deliller ışığında Haşim E. ve birlikte 5 şüpheli mahkemeye sevk edildi ve tutuklandı, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.