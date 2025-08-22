Adana’da Kavga Sonucu Ölüm Olayı

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Adana’da bir kişi, tartıştığı şahıs tarafından tabanca ile vurularak hayatını kaybetti. Olay, gece yarısı Seyhan ilçesinin Küçükdikili Kavaklı Mahallesi’nde gerçekleşti.

KAVGA VE CİNAYETİN SEBEPLERİ

İddiaya göre, Mehmet Aldanma ile Ö.A. arasında bilinmeyen bir sebeple başlayan kavga kısa sürede büyüyerek çatışmaya dönüştü. Ö.A., tartışma esnasında belinden çıkardığı tabancayla Aldanma’ya ateş etti. Aldanma, kurşunların isabet etmesi sonucu ağır yaralı olarak yere düştü.

CİNAYETİN ARDINDAN GELEN İHBAR

Olayı gören mahalle sakinleri, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri geldiğinde, Aldanma’nın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Cinayetin ardından olay yerinden kaçan şüpheli Ö.A., emniyet güçleri tarafından kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.