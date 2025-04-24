Adana’da Kaya Arasında Kalan Kişi Kurtarıldı

KOLU KAYA ARASINA SIKIŞAN VATANDAŞ KURTARILDI

Adana’da bir vatandaşın kolu iki kaya arasına sıkışarak zor anlar yaşamasına neden oldu. Olay anı kameralar tarafından kaydedildi. Edinilen bilgilere göre, bu hayret verici durum Karaisalı ilçesinde gerçekleşti.

DOĞADA GEZİYORLARDI

İddiaya göre, bir grup arkadaş doğada vakit geçirmeye gitmişti. Ancak, suda gördüğü bir nesneyi almak amacıyla bir vatandaş, iki kaya arasına kolunu soktu ve sonuç olarak kolu sıkıştı. Arkadaşları, durumu fark ettikten sonra hemen 112 acil servisini arayarak yardım istedi.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerine olay yerine hızlı bir şekilde itfaiye ekipleri yönlendirildi. Uzun uğraşlar sonucunda ekipler, vatandaşın sıkışan kolunu kurtarmayı başardı. Kurtarılan şahıs, ardından hastaneye kaldırılarak gerekli müdahaleler için sağlık ekiplerine teslim edildi.