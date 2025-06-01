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Adana’da Kaybolan Genç Bulundu

GENCİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Adana’da 28 Mayıs’ta kaybolan gencin cesedi bulundu. Merkez Çukurova ilçesindeki Topalak Mahallesi’nde yer alan Seyhan Baraj Gölü’nde kaybolan 24 yaşındaki Emirhan Gürbüz’ün cansız bedeni, kıyıdan 1,5 kilometre açıkta ve 23 metre derinlikte tespit edildi. Ekipler, Gürbüz’ü sudan çıkararak bir tekneye aldı ve inceleme için İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği’ne götürdü.

SAVCILIK İNCELEMESİ VE CENAZE İŞLEMLERİ

Savcılık incelemesinin ardından, Emirhan Gürbüz’ün cenazesi, yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna yerleştirildi. Seyhan Baraj Gölü’nde 28 Mayıs’ta bir kişinin kaybolduğu ihbarının ardından bölgeye hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, gölde kaybolan genç için başlatılan çalışmalarda, tekneyle baraj gölüne açılan altı kişiden beşini karaya çıkarmayı başardı.

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